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Политика

15:07

В Минобороны рассказали об усилении российской ядерной триады

безопасность политика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Воздушный компонент ядерной триады России был значительно усилен благодаря обновлению парка дальней авиации, а также созданию новых самолетов, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

Он пояснил, что теперь в составе дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков".

Также глава Минобороны поручил увеличить число боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон".

Ранее сообщалось, что дальность полета ракеты "Калибр" планируют увеличить вдвое – до 4,5 тысячи километров. Новыми крылатыми ракетами оснастят крупные надводные корабли. По данным СМИ, работы по созданию "Калибра-М" включены в госпрограмму вооружения до 2027 года.

Кроме того, в состав Черноморского флота планируют включить два новых малых ракетных корабля (МРК) проекта "Буян-М": "Грайворон" и "Ингушетия". Помимо артиллерийского вооружения, оба малых ракетных корабля несут на борту крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

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