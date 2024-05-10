Пескоструйную очистку свыше 170 инженерных сооружений проведут в столице

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве пройдут работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту инженерных сооружений. К началу октября планируется привести в порядок поверхности свыше 170 городских объектов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Работы пройдут на Бородинском, Третьяковском и Новоарбатском мостах, на набережных Яузы, в пешеходных тоннелях Ярославского и Рублевского шоссе, а также Ленинского проспекта.

В рамках работ специалисты будут использовать специальный аппарат. Они подадут песок по шлангу под большим давлением и очистят старую краску, ржавчину, грязь и налет. Отмечается, что благодаря этому поверхности можно подготовить перед антикоррозийной и лакокрасочной обработкой.

В работах задействуются бригады специалистов в защитных шлемах и комбинезонах. За смену они могут обработать свыше 100 квадратных метров.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в столице. В этом году они приведут в порядок 712 кровель, 427 из которых – это плоские наплавляемые крыши, а 285 – металлические скатные. На завершающем этапе специалисты уложат полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

До этого сообщалось, что в столице промоют и покрасят более 500 тысяч уличных светильников. Работы будут проходить вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях.

