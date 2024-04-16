В Москве промоют и покрасят более 500 тыс уличных светильников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в столице в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По словам заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петра Бирюкова, при этом будут задействованы автовышки, поливомоечная техника и бригады ручной уборки. Специалисты также будут использовать современные биоразлагаемые моющие средства, не наносящие вред окружающей среде.

Работники проведут очистительные работы 154 тысяч опор наружного освещения, 224 тысяч светильников, 53 тысяч цоколей и 138 тысяч кронштейнов. Также обновят лакокрасочное покрытие 41 тысячи цоколей, 31 тысячи кронштейнов и 27 тысяч опор наружного освещения.

Отмечается, что работы будут проходить вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях.

Накануне специалисты начали промывать фонтан "Золотой колос" на ВДНХ после зимы. На все работы планируется затратить до четырех дней. В комплексе городского хозяйства уточнили, что сначала альпинисты промоют верхушку фонтана, потом очистят нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, а после специалисты натрут смальту специальным составом при помощи мягких щеточек.