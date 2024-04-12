Сезонный ремонт автодорог начался в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начался сезонный ремонт автомобильный дорог. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха начали обновление дорожного полотна", – передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства слова заммэра.

Бирюков отметил, что в рамках программы "От дома до дома" запланированы работы на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, а также Перовской, Вешняковской и Суздальской улицах, Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных.

Заммэра добавил, что ремонт дорог пройдет по графику и преимущественно в ночное время, когда трафик ниже. Он уточнил, что в Москве приводить в порядок дороги приходится ежегодно из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры, которые приводят к появлению колейности.

"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяем современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси. Они производятся на 10 городских заводах, которые суммарно за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси", – сказал он.

Однако для дорог с высокой интенсивностью движения и столичных вылетных магистралей специалисты будут использовать щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня.

Ранее Бирюков рассказывал, что в 2024 году в городе проведут капитальный ремонт более 700 крышам жилых домов. В рамках региональной программы капремонта рабочие приведут в порядок 427 плоских наплавляемых крыш и 285 металлических скатных. В пресс-службе столичного городского хозяйства напоминали, что в городе продолжают приводить в порядок дворы и фасады домов в рамках месячника благоустройства.