Пять помещений для организации работы получили советы ветеранов с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первом квартале 2024 отделения советов ветеранов получили пять помещений для организации работы. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"С начала этого года организациям передали пять помещений в районах Ясенево, Лефортово, Марфино и Проспект Вернадского общей площадью 230,9 квадратного метра", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь каждого помещения составляет от 20,1 до 73,8 квадратного метра. Самое большое пространство передали управе района Марфино. Оно используется для нужд районного совета ветеранов.

Ранее столичные учреждения получили от города еще 23 здания и помещения. Среди переданных зданий оказались две школы. Объекты расположены в районах Молжаниновский и Москворечье-Сабурово.

