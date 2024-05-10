В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера Януша Шереметы

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Могилу ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, который снимал убийство военного ВС РФ, нашли на приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремета учился на актера в Великобритании.

"Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год", – написано на могильной плите.

Наемник в 21 год переехал в Великобританию, однако, как говорится в посвященном ему материале СМИ, через 10 лет он влюбился в гражданку Украины и решил жить с ней.

Ранее российские следователи объявили в федеральный и международный розыск бывшего морского пехотинца из США Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и уроженца Кишинева Станислава Гибадулина, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным правоохранителей, трое участников "Интернационального легиона" сейчас скрываются от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о наемничестве.

До этого Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трех полковников украинской армии в рамках расследования дела о массовых убийствах. Речь идет о Павле Федосеенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине.

