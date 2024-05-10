Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До конца дня в Москве прогнозируется сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим горожан быть внимательными на улице", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и оставлять машины вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В случае чрезвычайных ситуаций из-за непогоды москвичи могут обратиться по номеру 101 или Единому телефону доверия столичного управления МЧС РФ 8 (495) 637-22-22.

По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в Москве 10 мая составит от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов. Местами в столичном регионе пройдут небольшие дожди.

До этого сильный ветер в столице привел к падению деревьев и повреждению конструкций. Последствия непогоды оперативно ликвидировали городские службы.

