Сильный ветер повалил деревья и повредил конструкции в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, повалил деревья и повредил различные конструкции в Москве. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в телеграм-канале.

Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные сооружения, говорится в публикации.

Москвичей предупредили, что ветер сохранится в ближайшие часы. Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть внимательными и аккуратными.

Ранее Дептранс Москвы в связи с майским снегопадом призвал жителей использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителям же рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и снижать скорость перед пешеходными переходами.

