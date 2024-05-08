08 мая, 17:00Город
Сильный ветер повалил деревья и повредил конструкции в Москве
Фото: телеграм-канал SHOT
Сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, повалил деревья и повредил различные конструкции в Москве. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в телеграм-канале.
Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные сооружения, говорится в публикации.
Москвичей предупредили, что ветер сохранится в ближайшие часы. Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть внимательными и аккуратными.
Ранее Дептранс Москвы в связи с майским снегопадом призвал жителей использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителям же рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и снижать скорость перед пешеходными переходами.
Городские службы предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду