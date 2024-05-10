Кабмин выделил Курганской области 4 млрд рублей на устранение последствий паводка

Фото: телеграм-канал "МЧС Курганской области "

Правительство РФ выделило Курганской области 4 миллиарда рублей из резервного фонда для устранения последствий паводка и оказания мер по поддержке пострадавшим. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 3 миллиарда рублей предполагаются для пострадавших граждан и до 1 миллиарда – на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

4 мая уровень воды в реке Тобол рядом с Курганом снизился на 10 сантиметров, к утру составив 789 сантиметров. Тогда в четырех населенных пунктах от воды освободились 13 жилых домов, 42 дачных дома и 27 приусадебных участков.

До этого губернатор Вадим Шумков заявил, что общий ущерб от паводка в регионе, по предварительной оценке, может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.

В свою очередь, областной Минздрав сообщил, что на фоне весеннего половодья более 330 гражданам понадобилась медицинская помощь, 85 из них госпитализировали.

