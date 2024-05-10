Вебинары о старте карьеры в IT пройдут в "Технограде" на ВДНХ

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Центр развития карьеры инновационного-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ проведет онлайн-курс, в рамках которого слушатели узнают секреты построения карьеры в IT. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Занятия по теме "Карьера в ИТ: введение в профессию деливери-менеджер" будут полезны всем, кто хочет узнать больше о специальностях в этой сфере. Вебинары проходят с 14:00 до 15:00", – говорится в сообщении.

Первое занятие состоится 14 мая. В рамках него слушатели узнают, кто такой деливери-менеджер, а также о том, какие компании могут привлекать таких специалистов. Занятие 16 мая посвятят компетенциям деливери-менеджера, 21 мая – опыту, которым должен обладать специалист. Последнее занятие состоится 23 мая.

Курс проведет ментор и карьерный консультант для руководителей IT-проектов Юлия Бажанова. Записаться на вебинары можно на сайте.

Ранее "Техноград" на ВДНХ пригласил москвичей на майские образовательные курсы. Всего запланировано более 25 программ для москвичей со средним профессиональным или высшим образованием. Четыре онлайн-курса подготовлено столичными специалистами по направлению "Дизайн".

