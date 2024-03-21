День карьеры пройдет в "Технограде" на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

День карьеры пройдет 30 марта в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Программа подготовлена для совершеннолетних граждан, она включает в себя лекции, тренинги, деловые игры и встречи с представителями крупных компаний. Участие бесплатное, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, эксперты предоставят посетителям аналитику рынка труда и расскажут о востребованных на сегодняшний день профессиях и компетенциях. Также все желающие могут получить оценку своего резюме, прорепетировать собеседование и поработать над персональной карьерной стратегией, добавила она.

Записаться на индивидуальные консультации можно с 10:30 до 11:00, продолжительность беседы составляет до 30 минут.

Указывается, что в 11:00 начнется цикл лекций, который посвятят современным трендам на рынке труда. Его откроет специалист центра развития карьеры "Технограда" Ольга Гуляева и расскажет о приоритетах работодателей и соискателей.

Потом тренер по поиску работы и руководитель рекрутинговых проектов Александра Имаева предложит гостям нестандартные способы привлечения внимания руководителей, с помощью которых можно даже в условиях большого конкурса выделиться на фоне конкурентов. Далее эксперт Светлана Лагутина озвучит параметры, по которым работодатели отбирают кандидатов на руководящие должности. Слушатели познакомятся с разными профилями руководителей и попробуют оценить собственную готовность к продвижению по карьерной лестнице.

Также в День карьеры пройдет дискуссия на тему "Востребованные отрасли, профессии и навыки сегодня", в которой поучаствуют представители крупной компании в области информационных технологий и предприятия по производству мебели. Они расскажут посетителям об открытых вакансиях, требованиях к соискателям и необходимых для трудоустройства навыках.

Помимо лекций, для слушателей проведут практические занятия, в том числе по технике ведения переговоров. Любителям деловых игр предложат три варианта интерактивов: "Профиль компетенций", "Создай проект" и "Другими глазами".

Ознакомиться с подробной программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте площадки.

Ранее в "Технограде" прошел фестиваль "День профориентации", посвященный перспективным специальностям. Как уточнила Сергунина, для гостей подготовили более 20 мастер-классов, лекций и профориентационных игр. Мероприятие было ориентировано на детей старше 14 лет и их родителей.

День карьеры пройдет в "Технограде" на ВДНХ