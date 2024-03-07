Фестиваль "День профориентации" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ДПиИР

Посвященный перспективным специальностям фестиваль "День профориентации" состоится 16 марта в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, мероприятие ориентировано на подростков старше 14 лет и их родителей. Фестиваль пройдет с 10:30 до 18:00 в павильоне "Арт. Техноград". Для гостей представят свыше 20 мастер-классов, лекций и профориентационных игр, уточнила Сергунина.

Оценить врожденные склонности в ходе мероприятия поможет команда из 15 экспертов. Они также расскажут, как разобраться в многообразии профессий и определиться с будущим направлением обучения.

В частности, специалисты центра развития карьеры "Технограда" в рамках фестиваля организуют тематические встречи "Выбор профессии в XXI веке" и "Стратегия поступления в вуз". Последняя будет посвящена эффективному планированию времени в период приемной кампании.

"Преподаватели Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина представят гостям перспективные специальности современного рынка труда – от информационных технологий до дизайна. Все желающие смогут изучить основы работы с 3D-сканером для формирования цифрового двойника на мастер-классе", – говорится в сообщении.

Посетителей пригласила и школа робототехники и программирования, которая проведет занятие по созданию сайта на платформе "Тильда". Участникам предложат разобраться в блочной структуре конструктора, а также научиться собирать страницы с видео.

На фестивале будут присутствовать в том числе сотрудники ювелирного дома. Они расскажут о стандартах производства украшений высокого класса: о материалах, современных технологиях и работниках, которые в этом процессе задействованы.

Ранее стало известно, что столичные дворцы и центры творчества в масленичную неделю проведут праздничные мероприятия. С 11 по 17 марта на площадках Московского дворца пионеров состоятся тематические мероприятия, приуроченные к Масленице. Для гостей подготовят концертно-театрализованное представление.