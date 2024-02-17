День карьеры провели для студентов московских колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для студентов восьми колледжей, подведомственных столичному департаменту образования и науки, провели день карьеры, который прошел в одном из отелей Москвы. Ребятам рассказали о стандартах приема гостей в отелях премиум-сегмента, продемонстрировали профессиональные навыки уборки номеров и сервировки столов, сообщается на портале мэра и правительства города.

Более 100 учеников Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", московского образовательного комплекса "Запад", колледжа сферы услуг № 10, Первого московского образовательного комплекса, экономико-технологического колледжа № 22, колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина и колледжа сферы услуг № 32 начали практиковаться в размещении гостей в отеле.

"С момента открытия в 2022 году отель стал стратегическим партнером нашего колледжа в подготовке специалистов для сферы гостеприимства. Работодатель активно участвует в образовательном процессе, делится экспертизой по формированию ключевых навыков у студентов и организует производственную практику", – рассказала директор колледжа "Царицыно" Наталья Седова.

Отель оказался первым столичным работодателем в области гостиничного бизнеса, который разработал программу целевого обучения для студентов колледжей. Для них предполагается стипендия от 15 до 20 тысяч рублей.

"Сотрудничество с таким крупным партнером позволяет нашим студентам уже в период обучения изучить корпоративные стандарты работодателя, приобрести опыт на реальном рабочем месте", – добавил директор Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина Валентин Тепляков.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам закрепить размер стипендий на уровне прожиточного минимума. Речь идет о сумме академической и социальной стипендии, которая не должна быть ниже прожиточного минимума.

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