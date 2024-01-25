Выплаты, скидки и помощь в карьере: как Москва поддерживает студентов

Скидки на проезд в общественном транспорте, стипендии от правительства, возможность пройти стажировку в крупной организации – все это и многое другое доступно столичным студентам. В Татьянин день расскажем, какие возможности предоставляет город учащимся вузов и колледжей.

Стипендия и выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве живут 3,2 миллиона молодых людей, из них более 900 тысяч являются студентами вузов и колледжей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



из сообщения на портале мэра и правительства Москвы Студенты получают всестороннюю поддержку города: для юношей и девушек доступны уникальные направления обучения в ведущих вузах, инновационные площадки, образовательные программы, проводятся масштабные городские и всероссийские мероприятия.

Один из важных вариантов поддержки – финансовая: например, молодые люди могут претендовать на стипендию правительства Москвы в размере 6,5 тысячи рублей, присуждаемую на один учебный год. Ее получают студенты бюджетных отделений вузов, выбравшие наиболее важные для города специальности. Например, прикладная математика, радиофизика, биология, архитектура, ветеринария (полный список можно посмотреть здесь).

Также существует стипендия правительства Москвы (1,5 тысячи рублей) для студентов дневных отделений в колледжах, подведомственных столичному департаменту образования и науки. Ее также присуждают тем, кто учится по наиболее важным для города направлениям и активно участвует в общественных мероприятиях. Критерии к стипендиатам указаны в постановлении.

Помимо этого, студенты московских вузов могут претендовать и на всероссийские выплаты:

государственную академическую стипендию;

повышенную государственную академическую стипендию;

стипендию президента РФ;

стипендию правительства РФ;

гранты президента РФ.

помощь для студенческих семей;

государственная социальная стипендия;

повышенная государственная социальная стипендия;

единовременная материальная помощь.

Карта москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кроме того, некоторым обучающимся положены социальные выплаты:Узнать детали о каждой выплате и критерии для начисления можно по ссылке

Студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры очной формы аккредитованных вузов города имеют право на оформление карты москвича (сделать это могут и те, кто зарегистрирован в столице, но обучается за ее пределами в аккредитованных учреждениях).



из сообщения на портале мэра и правительства Москвы Всего на начало 2024 года картой пользуются почти 506 тысяч учащихся вузов.

По карте москвича можно оформить льготный проезд в метро, на МЦК, МЦД, наземном транспорте столицы и пригородных электричках. Кроме того, держателям доступны скидки в более чем 9,5 тысячи партнерских точек: магазины, кафе, аптеки и другие организации в Москве и области. Для этого нужно просто предъявить ее перед оплатой покупки или услуги.

Список мест, где можно воспользоваться картой, можно найти по ссылке.

Карьерные возможности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город помогает сделать первые шаги на пути к профессиональному росту. Например, студенты всех курсов и выпускники бакалавриата могут пройти добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) – у наиболее успешных появляется шанс трудоустроиться по специальности.

Экзамен, который участники фактически сдают будущим работодателям, проходит в два этапа:

первый – онлайн-тестирование на портале для выявления базовых знаний по 70 профессиям;

если удастся набрать высокий балл, студенты переходят на следующий этап – работа с реальными кейсами и проблемами компаний с участием экспертов этих организаций. Лучшие получат возможность претендовать на отбор в штат по профессии.

могут пройти оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы

Кроме того, студенты последнего курса бакалавриата или специалитета, куда входит более 2,5 тысячи организаций. Но для этого необходимо преодолеть конкурсный отбор.

Стажировка проходит очно, при этом учащиеся могут выбирать удобный график. За свой труд они получат зарплату, ее размер зависит от количества потраченного времени. К примеру, за 20 отработанных часов в неделю заплатят 25 тысяч рублей в месяц, а за 40 – 50 тысяч. После прохождения есть возможность трудоустроиться, предложения получают 60% выпускников, указано на карьерном портале правительства Москвы.

Студенты технических вузов могут пройти стажировку по профильным специальностям благодаря проекту "Техностажировка". Он объединил более 50 предприятий особой экономической зоны "Технополис "Москва". Молодые люди получают опыт, а компании-резиденты могут найти среди них потенциальных сотрудников. Более подробная информация – на сайте проекта.

Также у учащихся есть возможность вступить в студенческие отряды Москвы. Например, строительные, педагогические, сервисные, медицинские, сельскохозяйственные и другие. В течение года молодые люди получают дополнительные профессиональные навыки, посещают лекции экспертов, практикуются. Летом участники отрядов отправляются на работу в организации по своему направлению, в частности в больницы, детские лагеря, на строительные объекты. Подробности проекта можно увидеть на портале проекта.

Кроме того, проект для москвичей в возрасте от 18 до 26 лет "Первая работа" предлагает адресное трудоустройство в государственные и коммерческие компании, а также в городские учреждения. А программа "Прокачай карьеру" поможет разобраться в трендах рынка труда, оценить и развить универсальные навыки, подготовиться к трудоустройству и найти первую работу.

О других карьерных возможностях можно узнать по ссылке.