Спортивно-интеллектуальные соревнования проведут для столичных студентов в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Спортивно-зрелищное шоу "Лига универов" пройдет в новом формате в этом году. В него включат серии различных мероприятий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Команды студентов будут проходить три отборочных тура.

"Каждый год мы поражаемся сплоченности и рвению к победе команд из московских вузов. Такой формат спортивно-интеллектуальных соревнований очень нравится нашей молодежи, ведь он развивает и физические, и умственные навыки, учит работе в команде и дает невероятный заряд энергии", – отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

21 декабря 2023 года в ходе фестиваля "Молодежь Москвы" студенты распределились на этапы. В каждом из них примут участие 20 команд.

Туры приурочат к важным датам. "Студгонка" пройдет в День студента, а "Космическую гонку" посвятят Дню космонавтики. Последний отборочный этап – "Гонку решительных" – приурочат ко Дню России.

Команды, получившие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, пройдут в гранд-финал. Победители получат главный приз – Кубок чемпиона.

Ранее в Москве прошел зимний фестиваль школьного спорта, в нем поучаствовали более 3 тысяч человек. Каждый гость праздника получал на входе карту с активностями и отправлялся на спортивный квест вне зависимости от возраста. Желающие поиграли в боулинг, гигантскую дженгу, керлинг, собрали новогодние пазлы, осваивали командой лыжи, катались на горке для тюбинга. После того как они выполнили все активности, им вручили подарки от Деда Мороза.

Лыжные соревнования организовали в районе комплекса "Лазурный"