Более 3 тыс москвичей присоединились к зимнему фестивалю школьного спорта

Фото: пресс-служба Москомспорта

Зимний фестиваль школьного спорта прошел в Москве, в нем поучаствовали более 3 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

В ведомстве уточнили, что мероприятие прошло в олимпийском комплексе "Лужники". Каждый гость праздника получал на входе карту с активностями и отправлялся на спортивный квест вне зависимости от возраста.

Желающие поиграли в боулинг, гигантскую дженгу, керлинг, собрали новогодние пазлы, осваивали командой лыжи, катались на горке для тюбинга. После того как они выполнили все активности, им вручили подарки от Деда Мороза, говорится в сообщении.

Кроме того, для столичных учащихся провели соревнования по лыжным гонкам, в которых смогли поучаствовать также дети с ограниченными возможностями здоровья. Участники поиграли в вышибалы, для юных гостей подготовили состязания на беговелах.

"Москва заботится о том, чтобы занятия физической культурой были доступными как для взрослых, так и для самых юных жителей столицы. А школьный спорт – это основа массового спорта, без которого невозможно существование здорового общества", – заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

По его мнению, порой именно в школе появляется любовь к физкультуре и спорту, поэтому важно поддерживать стремление ребенка к здоровому образу жизни, физкультуре, помогать ему совмещать тренировки с учебой.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва является центром развития российского хоккея. В него регулярно играют свыше 139 тысяч детей и взрослых. Он отметил, что в зимнее время работают почти 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, часть из них являются всесезонными.

До этого сообщалось, что проект "Спортивные выходные" стал в 1,5 раза популярнее у москвичей. Количество участвующих жителей за последний год увеличилось до 45 тысяч.

Лыжные соревнования организовали в районе комплекса "Лазурный"