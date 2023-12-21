Проект "Спортивные выходные" стал в 1,5 раза популярнее у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Число участвующих москвичей в проекте "Спортивные выходные" увеличилось до 45 тысяч за последний год, что в полтора раза превышает показатели прошлого года (31 тысяча человек). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Столица создает все возможности для поддержки и укрепления здоровья горожан. Один из ключевых проектов – "Спортивные выходные" – позволяет бесплатно заниматься спортом под руководством именитых тренеров", – рассказала она.

Также Ракова уточнила, что профессиональные спортсмены провели примерно 2,5 тысячи тренировок на спортивных площадках города, а самыми популярными направлениями у москвичей стали растяжка и танцы.

Кроме того, заммэра заявила, что в 2023 году появились новые площадки для проведения тренировок – фудмоллы "Три вокзала. Депо", "Депо. Москва", Культурный центр ЗИЛ, Центральный рынок и технопарк "Сколково". При этом наибольшую популярность у москвичей имеют залы на ВДНХ, Южном и Северном речном вокзале.

Уточняется, что во время новогодних праздников встречи не будут проводиться. В связи с этим первая тренировка в новом году пройдет 13 января. График занятий и адреса можно узнать на сайте проекта или в офисе "Мои документы". Для тех, кто любит заниматься дома, в 07:00 по будням на канале проекта показывают зарядку.

Ранее сообщалось, что день ориентирования "Рогейн: по следам культуры" пройдет в столичном парке "Ходынское Поле" 16 декабря. Главным событием будут индивидуальные соревнования на познавательном треке. Они начнутся в 11:20. В маршрут включены 50 контрольных пунктов, в каждом из которых нужно ответить на вопрос о культурном наследии РФ.

Индивидуальные соревнования по спортивному ориентированию пройдут в 12:00. Участникам нужно будет пробежать дистанцию за минимальное время. Для гостей также подготовили лабиринт площадью более 900 квадратных метров.



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