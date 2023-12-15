День ориентирования пройдет в парке "Ходынское поле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День ориентирования "Рогейн: по следам культуры" пройдет в столичном парке "Ходынское поле" 16 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что главным событием будут индивидуальные соревнования на познавательном треке. Они начнутся в 11:20. В маршрут включены 50 контрольных пунктов, в каждом из которых нужно ответить на вопрос о культурном наследии РФ.

Индивидуальные соревнования по спортивному ориентированию пройдут в 12:00. Участникам нужно будет пробежать дистанцию за минимальное время.

Зарегистрироваться на соревнования нужно заранее по ссылке. Понадобятся документ, удостоверяющий личность, медицинская справка, полис ОМС или ДМС.

Для гостей также подготовили лабиринт площадью более 900 квадратных метров. В шатре "Лекторий" тренеры, спортсмены и организаторы мероприятия будут читать лекции по ориентированию.

Кроме того, в 11:30 и 12:30 состоятся уличные мастер-классы по ориентированию в группах для новичков и продвинутых участников. Поучаствовать в них смогут взрослые и дети от шести лет. Регистрироваться не надо, сбор около шатра "Лекторий".

Мероприятие организует государственное бюджетное учреждение "Мосгорспорт" при поддержке столичного департамента культуры.

Столичные парки подготовили для москвичей и гостей города развлекательную программу на пятницу, 15 декабря, и предстоящие выходные, 16 и 17 декабря.

Так, всех желающих приглашают поучаствовать в мастер-классе по изготовлению фигурки Деда Мороза из цветной бумаги. Его будут проводить 15 декабря с 15:00 до 16:00 в кафе "Калдис" на центральной площади Лианозовского парка.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам. Так, в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима", который пройдет с 22 декабря по 8 января, гостей ждет больше 400 событий.

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