Москвичам рассказали, чем заняться в городских парках в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки подготовили для москвичей и гостей города развлекательную программу на пятницу, 15 декабря, и предстоящие выходные, 16 и 17 декабря. Информация о запланированных мероприятиях появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Так, всех желающих приглашают поучаствовать в мастер-классе по изготовлению фигурки Деда Мороза из цветной бумаги. Его будут проводить 15 декабря с 15:00 до 16:00 в кафе "Калдис" на центральной площади Лианозовского парка.

В этот же день в 16:00 в парке "Дубки" состоится встреча, посвященная традиции дарения открыток. Она начнется на центральной площади парка, а продолжится в галерее "Парк" мастер-классом по созданию новогодней открытки. Организаторы предупреждают, что вход на мероприятие осуществляется на безвозмездной основе, однако требуется предварительная регистрация по ссылке.

Любителей активного зимнего отдыха приглашают на дискотеку с диджеем на катке в саду имени Н. Э. Баумана. Она начнется 15 декабря в 16:00. Для участия необходимо приобрести билет.

Также в пятницу на Ленинской площади Парка Горького откроется фотовыставка "Парки России в главном парке страны". С экспозицией можно будет ознакомиться до середины января.

На следующий день, 16 декабря, для школьников и ребят помладше проведут мастер-класс по написанию зимнего пейзажа в павильоне "Лекторий" зоны отдыха "Терлецкая дубрава". Начало занятий в 12:00.

Лекция "Учение и хитрость ратного строения пехотных людей" состоится в субботу в 15:00 в школе юного археолога парка "Митино". Слушатели узнают о вооружении воинов и об истории их обучения. Затем у них будет возможность наблюдать показательную реконструкцию боевых приемов с репликами оружия. Мероприятия проходят бесплатно, однако следует пройти регистрацию.

Также 16 декабря в 18:30 желающие могут прийти на лекцию "История новогодней елки", которую прочитают во флигеле усадьбы Воронцово. Здесь тоже требуется предварительная регистрация по номеру телефона парка.

Программу развлечения для детей на 16 декабря подготовили в парке "Северное Тушино":

мастер-класс "Новогодняя игрушка" – в 11:00 в павильоне "Клуб развития и творчества" (запись на мероприятие по ссылке);

познавательная прогулка "Тайна снежинок" – начало в 12:00 от павильона "Клуб развития и творчества" (регистрация);

кинопоказ зимней сказки "Морозко" – в 13:00 в демонстрационном зале субмарины Музея истории Военно-морского флота (запись открыта).

17 декабря парк Дружбы приглашает юных посетителей на развлекательную программу "День игр и творчества". У ребят будет возможность поучаствовать в различных видах активностей. Родителей заранее предупреждают, что для участия детей нужна регистрация

В школе юного археолога в парке "Митино" в этот день пройдет лекция "История Нового года". Она начнется в 15:00. Слушателям расскажут о новогодних традициях, а также покажут интерактивную сценку. Запись доступна по ссылке.

Также в воскресенье в 19:00 на катке в Парке Горького выступит хип-хоп-исполнитель Антоха МС. На входе нужно будет предъявить билет.

Бесплатные мероприятия в рамках фестиваля WinterFest проводят для всех возрастных групп в саду "Эрмитаж". С программой можно ознакомиться здесь.

Кроме того, семейные анимационные программы пройдут на Изумрудной площади Московской усадьбы Деда Мороза 16 и 17 декабря с 12:00 до 19:00. Расписание мероприятий доступно по ссылке.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам. Так, в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима", который пройдет с 22 декабря по 8 января, гостей ждет больше 400 событий.

Узнать обо всех мероприятиях можно на туристическом сервисе Russpass. Все главные зимние проекты собраны в новом специальном разделе, который постоянно пополняется.



Московский Дед Мороз и Снегурочка рассказали о программе новогодних развлечений в столице