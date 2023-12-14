В московских парках открылись катки с натуральным льдом

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

В столичных парках и на природных территориях Москвы начали работать 19 катков с натуральным льдом. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

"Катание на коньках – одна из любимых зимних забав москвичей. Всего в столичных парках и на природных территориях в этом году будет работать 45 катков: 19 – с натуральным покрытием и 26 – с искусственным", – уточнила она.

Так, москвичи и гости столицы могут посетить ледовые арены с натуральным льдом в саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово, музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", а также на территории "Серебряного бора" и на девяти других площадках.

Сергунина отметила, что для посетителей доступен прокат коньков, а также удобные раздевалки. Кроме того, на московских площадках работают кафе.

Что касается катков с искусственным льдом, они работают в 17 парках и на четырех природных территориях. Среди них:

усадьба Воронцово;

парки "Ангарские пруды";

"Фили";

50-летия Октября;

"Красная Пресня";

Гончаровский парк;

сад "Эрмитаж";

сад имени Н. Э. Баумана.

Также сезон катания открыли на катке в Парке Горького, площадь которого превышает 22 тысячи "квадратов". Здесь посетители тоже могут воспользоваться услугой проката.

Москвичи всегда могут узнать о сеансах и получить дополнительную информацию о работе ледовых арен в социальных сетях парков и Мосгорпарка.

Кроме того, желающие могут бесплатно поучаствовать в мастер-классах по фигурному катанию. Так, например, парк "Фили" приглашает на занятия гостей старше семи лет (по субботам с 13:00 до 14:00), а в Измайловском парке готовы обучать посетителей старше четырех лет (по субботам и воскресеньям с 16:30 до 18:00). В свою очередь, сад имени Баумана проводит тренировки для взрослых и детей с шести лет (по воскресеньям с 19:00 до 20:00).

Мастер-класс для малышей 2–4 лет "Катаемся с мамой" будет проходить на катке в усадьбе Воронцово с 10:00 до 10:45 17 декабря. Записаться на занятие можно по номеру +7 (495) 936-00-92.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в этом сезоне посетителей смогут принять свыше 1,3 тысячи катков. По его словам, сотрудники комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. В столице будут доступны 160 открытых катков с искусственным льдом и 1 165 – с естественным покрытием, отметил вице-мэр.



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