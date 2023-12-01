Более 20 катков открылись на фестивальных площадках "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

22 ледовых катка заработали на фестивальных площадках "Московских сезонов" в разных районах города, сообщили в пресс-службе проекта со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"Круглый год на площадках "Московских сезонов" проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках "Путешествия в Рождество". Помимо этого, каждой зимой там можно кататься на коньках", – отметила она.

В пресс-службе добавили, что посещение бесплатное. Катки работают по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным – с 10:00 до 22:00. Необходима предварительная регистрация на удобный сеанс.

Ранее Сергей Собянин объявил об открытии катка с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала. До конца зимы там будут организовывать развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район", уточнил мэр.

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