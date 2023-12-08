Более 2 тысяч человек посетили каток на главной площади Северного речного вокзала

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше двух тысяч человек посетили каток на главной площади Северного речного вокзала в Москве за неделю его работы. Об этом рассказал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Как отметил заммэра города Максим Ликсутов, ледовая арена принимает посетителей на безвозмездной основе.

"Попасть на сеанс катания можно по предварительной регистрации. Каждый день по шесть сеансов катания с 10:00 до 22:00 (понедельник – технический выходной)", – говорится в публикации.

Кроме того, по средам и воскресеньям для желающих на катке проходят тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Запись доступна по ссылке.

Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, что этой зимой в Москве будут работать более 1,3 тысячи катков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Так, в столице будут доступны 160 открытых катков с искусственным льдом и 1 165 – с естественным покрытием, добавил он.



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