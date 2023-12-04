Москвичам рассказали о самых необычных ледовых катках столицы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Почти 1 400 катков доступны для жителей и гостей столицы в этом сезоне. О самых необычных ледовых площадках с историей рассказала пресс-служба комплекса городского хозяйства города, пишет портал мэра и правительства Москвы.



Одно из самых любимых мест для зимнего досуга москвичей – ледовый каток на Чистопрудном бульваре. Площадка работает больше сотни лет, с 1914 года. Однако эта зона с естественным льдом, поэтому каток заработает лишь с наступлением стабильных холодных температур и подтверждения безопасности от спасателей.

В усадьбе Воронцово расположен еще один каток, который также пользуется популярностью у граждан. Каток с искусственным покрытием появился здесь в 2012 году, а в 2023 году его сильно модернизировали. Теперь его площадь составляет 800 квадратных метров.

"Катаясь здесь, можно любоваться красотами старинного парка, а устав от зимних развлечений – отдохнуть в теплом помещении", – подчеркнули в пресс-службе.

Хоккейная коробка площадью свыше 1 400 квадратных метров расположена у станции метро "Тимирязевская". Она связана не только с именем Валерия Харламова, так как известный хоккеист в детстве жил в Тимирязевском районе, но и с именем Анатолия Тарасова. В 1970-е годы в этом месте первый раз прошли городские соревнования по хоккею "Первая шайба", где присутствовал Тарасов.

Первый в районе Лианозово каток с искусственным льдом появился в 2019 году на Волгоградском проезде. Здесь проводят не только полноценные соревнования по хоккею, но и по фигурному катанию. А 3 года назад тут появился навес в стиле "биотек" и цветомузыка.

"Тем, кому хочется покататься на необычном фигурном катке, стоит отправиться в парк "Сосенки" в районе Царицыно в Южном округе. Для любителей катания на коньках здесь создан интересный маршрут – фигурные ледовые дорожки огибают деревья, создавая извилистый путь", – рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе предложили посетить ледовые площадки в парке "Яуза", катки у Ростокинского акведука, на площади Юности в центре Зеленограда, в саду "Эрмитаж", на стадионе "Авангард" в Перово, а также знаменитый каток на ВДНХ. Последнему в этом году исполнилось 10 лет – площадку с искусственным льдом залили на площади вокруг макета ракеты-носителя "Восток".



Ранее Сергей Собянин рассказал, что каток с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала открылся в конце ноября. До конца зимы тут будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Площадка работает до 29 февраля.

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