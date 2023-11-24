В Москве открылся каток на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве заработал каток на ВДНХ. Он расположен на площади Промышленности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахару Шаруеву.

Темой этого года стал "Полет во времени". В день открытия катка для посетителей подготовили шоу-программу "Полет к мечте".

"О юноше, который мечтал стать космонавтом. В течение всего зимнего сезона для гостей будут проходить мастер-классы, флешмобы и ночные катания", – уточнила Шаруева.

В церемонии открытия принимали участие художественные гимнастки Дина и Арина Аверины.

"Мы очень любим смотреть фигурное катание и стараемся каждый год надевать коньки. И мы с радостью в течение сезона придем на каток на ВДНХ и покатаемся", – подчеркнула Дина.

Ранее москвичам рассказали о нововведениях к открытию катка на ВДНХ. На нем могут кататься сразу более 1 900 человек. Для них также оборудовали два пункта проката с двумя тысячами пар коньков. Для тех, кто неуверенно стоит на льду, доступны услуги одного из шести инструкторов.

Также гостям напомнили, что каток работает со вторника, так как понедельник является выходным днем. Так, со вторника по пятницу покататься можно с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. В выходные дни лед будет доступен для посетителей с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Этой зимой в столице будут работать почти 160 катков.

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