Жителям Москвы рассказали о нововведениях к открытию катка на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из главных катков столицы, расположенный на ВДНХ, открывается для жителей города в юбилейный, 10-й раз. Каток размером в 8 974 квадратных метра залили на площади Промышленности возле макета ракеты-носителя "Восток", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь на катке могут кататься сразу более 1 900 человек. Для них также оборудовали два пункта проката с двумя тысячами пар коньков. Для тех, кто неуверенно стоит на льду, доступны услуги одного из шести инструкторов (по предварительной записи). Согреться теплым чаем и перекусить можно в шести пунктах кафе.

Также рядом с катком сделали медпункт, где круглосуточно дежурит врач. Кроме того, сообщается, что для посетителей организуют утренние зарядки и мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, костюмированные вечеринки и флешмобы, спектакли, а также выступления артистов и тематические программы.

Уточняется, что готовить каток к зиме начались еще с апреля, когда завершился прошлый сезон. Специалисты проделали большую работу, так как каток нужно было перенести в новое место.

"Нужно было нарисовать план, провести инженерные замеры, продумать, как проложить электричество, водоснабжение и создать сопутствующую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Монтаж катка организовали еще в сентябре: сперва установили деревянные брусья, внутрь засыпали песок (для ровного покрытия), утрамбовали его специальной машиной, а после уложили полиэтилен, который позволил не впитаться воде в песок. Далее специалисты проложили трубы, которые подсоединили к распределительным системам для последующего охлаждения льда.

Спустя время началась заливка будущего катка водой. Самая первая состоялась при температуре в 15 градусов тепла. Когда лед замерз, то на поверхности проложили подсветку. Потом специалисты приняли решение вновь залить каток, чтобы слой льда достиг толщины не менее 6 сантиметров, а после поверхность выровняли и отполировали. Последнее разглаживание льда прошло за пару дней до открытия катка.

При этом каток также требует уход. Так, каждый день после последнего вечернего сеанса специалисты будут срезать поврежденный верхний слой льда, а после полировать и делать поверхность зеркально-гладкой. Восстанавливают его двумя способам: вручную (осуществляют локальный ремонт трещин и сколов) и с помощью ледозаливочных комбайнов и бортоподрезных машин.

Москвичам напомнили, что каток работает со вторника, так как понедельник является выходным днем. Так, со вторника по пятницу покататься можно с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. В выходные дни лед будет доступен для посетителей с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Ранее сообщалось, что 24 ноября жителям Москвы покажут в прямом эфире открытие катка на ВДНХ. Смотрите прямую трансляцию в 19:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам.



Каток на ВДНХ заработает 24 ноября