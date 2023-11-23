Москва онлайн покажет открытие катка "Полет во времени" на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

24 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие катка на ВДНХ. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с первыми посетителями и расскажет о правилах посещения площадки в новом сезоне.

В этом году каток будет расположен на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Тема нового сезона – "Полет во времени".

Для гостей будут работать пункты проката спортивного инвентаря и заточки коньков, а также кафе.

Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 19:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.