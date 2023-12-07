Свыше 1,3 тыс столичных катков будут работать этой зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 1,3 тысячи катков будут работать этой зимой в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Так, в столице откроют 160 открытых катков с искусственным льдом и 1 165 – с естественным покрытием, добавил он.

Бирюков напомнил, что с конца ноября в городе катки с искусственным льдом работают во всех административных округах. Также идет обустройство катков с естественным льдом в парках, на дворовых и школьных территориях, поскольку в столице установились низкие температуры воздуха.

Заммэра отметил, что 182 катка откроется в ЮАО, 138 – в СВАО, 134 – в ЮЗАО и 126 – в ВАО. Все они будут оборудованы пунктами проката, обогрева, оказания первой помощи, охраны, точками питания и раздевалками.

Ранее сообщалось, что 22 катка заработали на фестивальных площадках "Московских сезонов". Вход на них бесплатный, но нужна предварительная регистрация. По будням они работают с 11:00 до 22:00, а по выходным – с 10:00 до 22:00.

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