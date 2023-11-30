На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Каток с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала открылся в столице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, до конца зимы на катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Чтобы поучаствовать в них, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Каток будет работать до 29 февраля, со вторника по воскресенье, с 10:00 до 22:00. При этом мэр Москвы уточнил, что понедельник является техническим днем, поэтому каток будет закрыт для посещения.

Также Собянин добавил, что для москвичей и гостей столицы будут доступны пункты проката коньков и теплые раздевалки, а сам Северный речной вокзал уже украшен к Новому году.



"Всего этой зимой сделаем больше 1000 катков с естественным и искусственным покрытием", – заключил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что в Москве этой зимой будет работать примерно 160 катков с искусственным льдом. Они есть во всех административных округах города, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



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