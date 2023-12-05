Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, среди праздничных проектов фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". В его рамках с 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках пройдут представления, лекции, народные гуляния и многое другое. Всего гостей ждет больше 400 событий.



Еще один проект – "Московское чаепитие". Он познакомит с традициями московской чайной культуры. К примеру, на Тверской площади с 4 декабря по 8 января проходят выступления артистов, мастер-классы, дегустации чая и угощений. Здесь также откроется новый туристско-информационный центр Москвы, в котором специалисты помогут составить маршрут в том числе по новогодней столице.



Узнать обо всех мероприятиях можно на туристическом сервисе Russpass. Все главные зимние проекты собраны в новом специальном разделе, который постоянно пополняется.

Ранее стало известно, что у Russpass появилась своя программа лояльности, бонусы которой начисляются за регистрацию аккаунта, бронирование отелей, покупку билетов, подписку на рассылку, оценку мест и предложений сервиса. Ими можно оплачивать билеты на спектакли, в музеи и галереи.

Список товаров и услуг, которые можно оплатить бонусами, размещен на странице программы. Бонусы меняются на рубли по курсу один к одному. Пользователям программы лояльности доступно уже свыше 20 предложений.



Собянин: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей