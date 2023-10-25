Собянин: обновили главную страницу туристического сервиса Russpass

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Главная страница туристического сервиса Russpass обновлена, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, благодаря этому планировать путешествия стало намного удобнее.

В сервисе улучшили поисковую строку на главной странице. Через нее можно легко выбрать нужные места и события, экскурсии, жилье и другое. Также на сайте упростили навигацию. В частности, перед поисковой строкой появилось окно с перечнем городов и регионов страны.



Появился раздел "Рекомендации" с интересными подборками готовых маршрутов, а также интерактивная карта, на которой отмечены рекомендованные сервисом объекты для посещения.



На главную страницу вывели бонусы программы лояльности. Их начисляют за покупку билетов и бронирование отелей на сайте, а также – оценку мест и предложений сервиса.



Собянин напомнил, что Russpass появился три года назад как городской проект. За это время он вырос до цифровой туристической экосистемы страны, где представлено больше 30 тысяч предложений. По словам мэра, на основе сервиса будет развиваться национальный туристический портал Russia.Travel.

Ранее стало известно, что пользователи туристического сервиса Russpass могут пользоваться программой лояльности, бонусы которой начисляются за регистрацию аккаунта, бронирование отелей, покупку билетов, подписку на рассылку, оценку мест и предложений сервиса. Ими можно оплачивать билеты на спектакли, в музеи и галереи.

Список товаров и услуг, которые можно оплатить бонусами, размещен на странице программы. Бонусы меняются на рубли по курсу один к одному. Пользователям программы лояльности доступно уже свыше 20 предложений. Туда вошли иммерсивные спектакли в гостиницах "Националь" и "Ленинградская", а также скидка 100 рублей для велопроката.

Бонусы можно посмотреть в виртуальном кошельке личного кабинета. Они не сгорают.

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