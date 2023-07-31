Пользователи Russpass получат бонусы на покупку билетов в музеи и на спектакли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи туристического сервиса Russpass могут пользоваться программой лояльности, бонусы которой начисляются за регистрацию аккаунта, бронирование отелей, покупку билетов, подписку на рассылку, оценку мест и предложений сервиса. Ими можно оплачивать билеты на спектакли, в музеи и галереи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Список товаров и услуг, которые можно оплатить бонусами, размещен на странице программы. Бонусы меняются на рубли по курсу один к одному.

Так, пользователям программы лояльности доступно уже свыше 20 предложений. Туда вошли иммерсивные спектакли в гостиницах "Националь" и "Ленинградская", а также скидка 100 рублей для велопроката.

Согласно информации, за регистрацию в сервисе гражданину предоставят 50 баллов. Столько же пользователи могут получить за отзыв на какое-либо событие или поездку. Еще 100 баллов начисляют за приобретение билетов на экскурсии, выставки, в музеи и за бронирование отелей. При покупке рекомендованного предложения москвичи получат 200 баллов.

Бонусы можно посмотреть в виртуальном кошельке личного кабинета. Они не сгорают.

Ранее стало известно, что проезд на новых электровелосипедах 2.0 стал бесплатным по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича учащегося. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо привязать записанный на транспортную карту "Тройка" "Единый" на 30, 90 или 365 дней или карту москвича в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и активировать бесплатные поездки в веб-приложении "Велобайк".

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