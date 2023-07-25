Проезд на новых электровелосипедах сделали бесплатным по безлимитным "Единым"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проезд на новых электровелосипедах 2.0 стал бесплатным по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича учащегося. Об этом пресс-служба Дептранса сообщила на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с 25 июля можно бесплатно ездить на всех 10 тысячах велосипедах городского велопроката. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо привязать записанный на транспортную карту "Тройка" "Единый" на 30, 90 или 365 дней или карту москвича в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и активировать бесплатные поездки в веб-приложении "Велобайк".

В сообщении уточняется, что длительность подобной поездки составит 30 минут, количество в день не ограничено. Они доступны до конца велосезона или до конца действия проездного, общее число зависит от вида абонемента. Так, на 30 дней "Единого" дается 60 бесплатных поездок, на 90 дней – 180, на 365 – 390.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем велопрокат в систему городского транспорта и даем возможность жителям пользоваться бесплатными поездками на велосипедах", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его информации, москвичи не только экономят деньги и время, но и вносят значительный вклад в улучшение экологии города.

Ранее сообщалось, что пользователи "Велобайка" будут получать 10 баллов за каждую правильную велопарковку. Бонусы можно будет списать при оплате велопоездок, 1 балл равен 1 рублю.

Также в честь Дня московского транспорта 8 и 9 июля в столице снизили тарифы на прокат велосипедов. Скидка составила 50%.

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