09:10Транспорт
Тарифы на велопрокат в Москве снизят 8 и 9 июля в честь Дня столичного транспорта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
В честь Дня московского транспорта 8 и 9 июля в столице снизят тарифы на прокат велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Москвичи и гости столицы смогут прокатиться на велотранспорте со скидкой 50%.
"Акция распространяется на все велосипеды, в том числе и на модель 2.0", – говорится в сообщении.
Ознакомиться с подробной информаций об акции можно в приложении "Велобайка".
Помимо этого, обладатели билетов "Единый" на 30, 90 или 365 дней могут бесплатно арендовать городской велосипед. В зависимости от длительности билета москвичам доступно разное количество поездок на велобайках по 30 минут. В акции не участвуют новые электровелосипеды 2.0.
Москвичам рассказали о скидках на аренду велосипедов в столице
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