Тарифы на аренду велосипедов снизили в Москве в преддверии Дня молодежи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тарифы на аренду велосипедов снизили до конца велосезона в преддверии Дня молодежи, 27 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, стоимость проката также уменьшилась до 25% в зависимости от тарифа. Кроме того, доступнее сделали новые электровелосипеды 2.0.

"Мы снизили тарифы, чтобы у большего числа людей появился стимул пользоваться велопрокатом или желание попробовать впервые взять велосипед. Кроме того, станционные велосипеды можно арендовать бесплатно – достаточно привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы", – подчеркнул он.

До этого стало известно, что три тысячи электровелосипедов новой модели стали доступны для аренды в Москве с 20 июня. Для них не требуются зарядные станции, поэтому их можно оставлять на велопарковках. Электровелосипеды безопасные и маневренные, а также на них установили современное российское программное обеспечение.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на карту "Тройка" или карту москвича, будут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса "Велобайк". Благодаря такому пилотному проекту жители столицы смогут сэкономить время и средства. Длительность бесплатной поездки составит до 30 минут. Их количество неограниченно, общее число зависит от категории абонемента.

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