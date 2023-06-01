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10:56

Транспорт

Бесплатная аренда велосипедов стала доступна обладателям безлимитных билетов "Единый"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Обладатели безлимитных билетов "Единый" на 30, 90 или 365 дней, записанных на карту "Тройка", с 1 июня могут бесплатно арендовать велосипед в пунктах проката. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Все больше москвичей выбирают велосипед, чтобы передвигаться по городу. Обладатели карт "Тройка" и безлимитных проездных теперь могут пользоваться велопрокатом бесплатно, потому что сервис аренды велосипедов интегрирован в систему столичного транспорта", – сказал он.

Участники акции смогут совершать бесплатные 30-минутные поездки. Их количество зависит от абонемента: 30-дневный абонемент равен 60 поездкам, 90-дневный – 180 поездкам, годовой (365 дней) – 390 поездкам. Количество поездок в день неограниченно. В акции не участвуют новые электровелосипеды 2.0.

Ликсутов пояснил, что благодаря подобной акции москвичи смогут сэкономить на проезде, а также внести позитивный вклад в московскую экологию. Проект сможет сделать столичный велопрокат более популярным.

В ближайшее время подобную акцию планируют распространить на владельцев карт учащихся.

До этого рядом с популярными столичными местами разместили 550 велопарковок. Их установили в том числе возле станций метро "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Парк Культуры", "Киевская" и "Савеловская". На новых велопарковках можно оставить более 1,3 тысячи велосипедов или 2,7 тысячи самокатов.

Обладатели безлимитных проездных метро Москвы смогут бесплатно брать прокатные велосипеды

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