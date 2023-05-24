Более 550 велопарковок появилось у популярных мест в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными местами в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В частности, их установили возле станций метро "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Парк Культуры", "Киевская" и "Савеловская".

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на новых велопарковках можно оставить более 1,3 тысячи велосипедов или 2,7 тысячи самокатов.

"Велосипедная инфраструктура в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и безопаснее в соответствии с поручением Сергея Собянина",– заявил он.

Прежде чем установить новую велопарковку, ведомство анализирует "точки притяжения" велосипедистов и мониторит активность использования существующей велоинфраструктуры.

Также Дептранс рассматривает предложения от жителей и организаций. Так, москвичи могут оставить заявку на сайте ведомства, если рядом с их домом или работой не хватает велопарковки.

Ранее на станциях проката в парках Москвы разместили первые 500 электровелосипедов. Новые велосипеды оснащены современным программным обеспечением (ПО), а также безопасные и маневренные. Их можно узнать на станциях по ярко-оранжевой раме. До 25 мая прокатиться на электровелосипеде можно со скидкой.

Ликсутов подчеркнул, что благодаря новым средствам передвижения жители столицы смогут с удобством добираться до метро, работы и других пунктов назначения. Всего в столице в этом году установят более 10 тысяч велосипедов для проката. Как ранее сообщил заммэра, среднее время аренды одного велосипеда в Москве не превышает 30 минут, а дистанция, которую москвичи преодолевают с помощью этого вида транспорта, – трех километров.

