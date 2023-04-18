Московский велопрокат начал устанавливать велосипеды в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский велопрокат "Велобайк" уже начал устанавливать велосипеды на станциях и готовиться к велосезону. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Для аренды в этом году будут доступны более 10 тысяч велосипедов: более 6 тысяч – механических и более 4 тысяч – электрических. Большинство поездок в Москве сегодня совершаются с транспортной целью: доехать до метро, работы, места встречи. В среднем городской велосипед арендуют на 30 минут, а проезжают 3 километра", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Всего в городе будет доступно 776 станций проката. На улицах Москвы также появится новая модель – "Электровелосипед 2.0". Отличие такого транспорта – наличие системы-ассистента, которая помогает крутить педали и позволяет разгоняться до 25 километров в час – это максимально допустимая скорость велосипеда.

Ранее сообщалось об открытии более 50 точек проката летнего спортинвентаря в московских парках. Горожане смогут взять в аренду велосипеды, самокаты, скейтборды и другое.

Точки проката будут работать на территории Парка Горького, около Крымского моста, в Саду имени Баумана на центральной аллее, в Бабушкинском парке, в Ландшафтном парке "Митино" у входа со стороны улиц Барышиха и Пенягинской, в парке "Сокольники" и в других зонах отдыха.