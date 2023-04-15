Собянин рассказал об открытии пунктов проката летнего спортинвентаря в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В московских парках откроются более 50 точек проката летнего спортинвентаря. Горожане и гости столицы смогут взять в аренду велосипеды, самокаты, скейтборды и другое. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пункты проката будут работать на территории парка Горького, около Крымского моста, в Саду имени Баумана на центральной аллее, в Бабушкинском парке, в Ландшафтном парке "Митино" у входа со стороны улиц Барышиха и Пенягинской, в парке "Сокольники".

Точки проката будут установлены в Перовском, Лианозовском и "Фили" парках, в парке у прудов "Радуга" а также в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", написал Собянин.

Подробнее о расписании, условиях и режиме работы пунктов проката можно узнать на сайте mos.ru, уточнил градоначальник.

Ранее мэр рассказал о работе столичных экоцентров. В честь Дня экологических знаний в Москве работает сеть центров, которые можно посетить.

Так, об экологических специальностях будущего можно узнать в экоцентре "Яуза". Граждане также могут отправиться в голографический кинотеатр экоцентра "Цветоводство", который расположился в павильоне № 29 на ВДНХ.



Собянин напомнил о Дне экологических знаний и экоцентрах в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!