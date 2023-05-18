Первые 500 электровелосипедов новой версии разместили на станциях проката в парках Москвы

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На станциях проката в парках Москвы разместили первые 500 электровелосипедов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Первые 500 электровелосипедов ждут местных жителей на станциях велопроката и городских велопарковках в столичных парках, а скоро еще 2 500 таких моделей появятся на улицах во всех районах Москвы", – говорится в сообщении ведомства.

Новые велосипеды оснащены современным программным обеспечением (ПО), а также безопасные и маневренные. Их можно узнать на станциях по ярко-оранжевой раме. До 25 мая прокатиться на электровелосипеде можно со скидкой.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что благодаря новым средствам передвижения жители столицы смогут с удобством добираться до метро, работы и других пунктов назначения.

"Кроме того, для удобства жителей мы установим в городе более 3 тысяч дополнительных велопарковок, на некоторых из них можно будет оставлять электровелосипеды", – сообщил он.

Всего в столице в этом году установят более 10 тысяч велосипедов для проката. Как ранее сообщил Ликсутов, среднее время аренды одного велосипеда в Москве не превышает 30 минут, а дистанция, которую москвичи преодолевают с помощью этого вида транспорта, – трех километров.

