Владельцы карты москвича для обучающихся смогут бесплатно пользоваться велопрокатом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские студенты теперь смогут бесплатно пользоваться велопрокатом при наличии карты москвича для обучающихся. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

"Для многих горожан велосипед стал важным средством передвижения. Обладатели карт "Тройка" и карт москвича для обучающихся теперь могут пользоваться велопрокатом бесплатно. По поручению Сергея Собянина мы делаем доступнее это направление", – сказал Ликсутов.

Он уточнил, что при оформлении абонемента сроком на 30 дней на карту москвича учащимся будет доступно 60 бесплатных велопоездок. В случае оформления абонемента на 90 дней – 180 поездок. При этом взять велосипед в бесплатную аренду можно только на 30 минут.

Для активации бонусов необходимо привязать карту в личном кабинете мобильного приложения "Метро Москвы" и инициировать бесплатные поездки в "Велобайке".

Отмечается, что акция не распространяется на новые электровелосипеды 2.0. Бесплатные поездки не активируются по абонементу, с помощью которого можно оплачивать только проезд в наземном транспорте.

Кроме того, держатели билета "Единый" на 30, 90 или 365 дней, который записан на карту "Тройка", также могут пользоваться велопрокатом без оплаты.

Ранее тарифы на аренду велосипедов в Москве снижали в преддверии Дня молодежи. По словам Ликсутова, стоимость проката также уменьшилась до 25% в зависимости от тарифа. Кроме того, доступнее сделали новые электровелосипеды 2.0.

Пользователи карты "Тройка" смогут бесплатно пользоваться городским велопрокатом