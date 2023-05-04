Сбербанк назвал единичными сообщения клиентов из-за проблем с бонусами "Спасибо"

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Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов "Спасибо" в одностороннем порядке не несут массовый характер, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Там рассказали, что списание бонусов, как правило, происходит при нарушении правил программы или по истечении срока их хранения.

"Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 миллионов человек. Каждое обращение проверяется банком, по итогам проверок банк уведомляет клиента о принятом решении", – поделились в пресс-службе.

Бонусы списывают лишь тогда, когда имеются аргументы, подтверждающие нарушение правил программы "СберСпасибо" и правил акций партнеров. Срок хранения баллов составляет два года.

Ранее стало известно, что в Сбербанке появилась возможность переводов по номеру счета в китайских юанях по России и в белорусских рублях в банки Белоруссии. Комиссия на подобную манипуляцию составляет 1% от суммы переводимой валюты.

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