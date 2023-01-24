Инвесторам из дружественных стран упростят доступ на рынок РФ

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Инвесторам и бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый российский рынок. Об этом сообщает газета "Известия".

В материале издания указывается, что подобное намерение зафиксировано в стратегии развития российского финансового рынка до 2030 года. Она разработана Минфином РФ совместно с Центробанком. Наиболее привлекательным российский рынок может стать для инвесторов из Азии и Ближнего Востока.

Инициативу поддержали представители Мосбиржи, уточнив, что удаленная идентификация будет способствовать притоку иностранных клиентов на отечественный рынок. Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти платформы Владимир Гусаков, в свою очередь, сообщил, что работа в данном направлении должна сосредоточиться в создании дополнительных стимулов для прихода зарубежных компаний на российский рынок.

"Правда, чтобы про льготу узнало ощутимое число инвесторов и они пришли в Россию, пусть и дистанционно, должны пройти многие годы. Прежде чем нерезиденты освоили российский рынок в нулевые и 2010-е годы, прошло более десяти лет становления и знакомства", – считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Он также объяснил, что преимущество прихода новых участников заключается в повышении ликвидности рынка. Большое количество инвесторов может установить справедливые цены на торгах. Помимо этого, подобная мера позволит удержать клиентов, проживающих в разных странах.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко считает, что наполнение российского рынка клиентами из дружественных стран будет происходить в соответствии с ростом товарооборота и платежей между странами. Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов назвал подобное предложение возможностью поддержать российский рынок и стимулировать его развитие.

До этого Госдума в I чтении расширила допуск иностранных участников к валютным торгам в РФ. Основными целями законопроекта стали развитие российского внутреннего валютного рынка и повышение эффективности расчетов в национальных валютах. ЦБ, в свою очередь, сможет регулировать деятельность иностранных банков и брокеров.



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