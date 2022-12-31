Мировые рынки акций и облигаций потеряли за 2022 год более 30 триллионов долларов

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Глобальные фондовые биржи и рынки облигаций потеряли более 30 триллионов долларов в 2022 году. Об этом сообщает газета Financial Times.

В материале издания уточняется, что подобное падение стало самым крупным со времен мирового финансового кризиса в 2008 году. По мнению авторов статьи, основными причинами стали повышение процентных ставок, высокая инфляция в странах Запада и последствия конфликта на Украине.

Авторы обращают внимание, что широкий индекс индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World за 2022 год просел на 20%, американский индекс S&P 500 потерял чуть меньше 20%, а технологический индекс Nasdaq снизился на 33%.

Китайский индекс CSI 300 упал на 22%, а европейский MSCI Europe – на 16%. Российский же рынок акций по итогам года упал на 43%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году может появиться российская криптобиржа, доступная в том числе для физических лиц. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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