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11:04

Экономика

ЦБ РФ передал 100% акций банка "Открытие" ВТБ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Центробанк передал все акции банка "Открытие" ВТБ. Об этом сообщает RT.

По данным Банка России, ВТБ выполнил свои обязательства перед регулятором в полном объеме.

Ранее в ЦБ РФ сообщали, что независимый оценщик оценил стоимость акций "Открытия" в 328–374 миллиарда рублей. ВТБ же заключил с Банком России договор на покупку акций за 340 миллиардов рублей. Отмечалось, что акции будут оплачены денежными средствами и облигациями федерального займа.

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