Российские банки планируют обязать полностью раскрывать условия получения кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Банк России и ФАС планируют дать рекомендации кредитным организациям, согласно которым они должны сообщать клиентам обо всех условиях по бонусным программам. Об этом сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что в настоящее время среди банков распространена практика привлечения граждан к использованию пластиковых карт с помощью бонусов за покупки и траты. В ряде случаев, финансовые организации, продвигая свои продукты, акцентируют внимание граждан на размере кешбэка.

При этом до клиента не доводится подробная информация об ограничениях, которые влияют на вознаграждение, отмечает газета. Так, не полностью раскрываются предельный размер кешбэка за определенный период, максимальная и минимальная суммы покупки, с которых он будет начислен, подчеркивают регуляторы.

Ранее сообщалось, что продажи путевок по России увеличились почти в 20 раз после возобновления в конце августа программы туристического кешбэка. Только в первый день продаж объем реализованных путевок достиг показателя 30% от всех проданных на прошлом этапе туров. Это связывают с тем, что в начале лета россияне не были готовы планировать зимний отдых, а теперь спрос вырос.

Наибольшим спросом среди россиян пользуется Сочи. У отдельных операторов спрос на этот курорт доходит до 70%. Среди других популярных направлений Анапа, Минеральные Воды, Крым, Москва и Санкт-Петербург.

