В России предложили создать министерство по развитию регионального туризма

Фото: depositphotos/nejron

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать в России министерство по развитию регионального туризма. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с такой инициативой политик выступил на семинаре-совещании к Госсовету по туризму. Мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума. Глава Приморья отметил, что предпосылки для создания отдельного профильного министерства возникли из-за финансовой и экономической разобщенности в сфере регионального туризма.

"Все это тормозит развитие региона. Порой очень трудно выяснить, где, по какому направлению нам нужно идти. <...> Поэтому, конечно, созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направления туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что за вопросы, связанные с туризмом, отвечает Ростуризм, также отдельные программы по этому направлению есть в Минприроды, Минсельхозе, Минстрое и других ведомствах.

Ранее сообщалось, что продажи путевок по России увеличились почти в 20 раз после возобновления в конце августа программы туристического кешбэка. Только в первый день продаж объем реализованных путевок достиг показателя 30% от всех проданных на прошлом этапе туров. Это связывают с тем, что в начале лета россияне не были готовы планировать зимний отдых, а теперь спрос вырос.