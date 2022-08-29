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Туризм

11:29

Названы топ-10 направлений для отдыха в РФ по программе туристического кешбэка

туризм

Фото: depositphotos/Phantom1311

С начала старта программы туристического кешбэка за поездки по РФ ей воспользовались около 100 тысяч человек. Популярными направлениями стали в том числе курорты Сочи и Крыма. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Наиболее популярными направлениями среди Россиян также стали:

  • Краснодарский край;
  • Минеральные Воды Кавказа;
  • Подмосковье;
  • Казань;
  • Алтай;
  • Дагестан;
  • Калининград;
  • Башкирия.

    • По словам Догузовой, туроператоры отметили рост продаж до 2,5 раза. Интерес туристов сосредоточился не только на поездках в бархатный сезон, но и на отдыхе в период с ноября по декабрь. Россияне забронировали места на отдых на горнолыжных курортах страны. Популярность также отмечается к санаторному и круизному отдыху.

    Догузова напомнила, что особенностью программы стал кешбэк до 40 тысяч рублей при бронировании мест в отелях и санаториях на Дальнем Востоке. Осуществить бронь необходимо напрямую у участников программы.

    Программа туристического кешбэка в РФ стартовала 25 августа. Она продлится до 10 августа. В случае если туристы достигнут суммы, предусмотренной программой раньше (3 миллиарда рублей), продажи будут приостановлены.

    Отправиться в путешествие по России можно будет с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Россияне смогут получить кешбэк 20%, но не более 20 тысяч рублей.

    100 тыс человек воспользовались программой туристического кешбэка за несколько дней

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