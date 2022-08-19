Кабмин утвердил повышенный кешбэк для туров на Дальний Восток

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера туристического кешбэка для поездок в регионы Дальнего Востока с 20 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 до 40 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Осенний этап продажи туров по регионам России с кешбэком продлится с 25 августа по 10 сентября и будет распространяться на поездки с 1 октября по 25 декабря (для круизов – с 1 сентября и до завершения навигации).
Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, что программа распространяется на путешествия продолжительностью не менее четырех дней и трех ночей. Объем возврата уплаченных за тур средств будет составлять 20%, но не более 20 тысяч рублей. При этом для туров в регионы Дальнего Востока будут действовать особые условия.
Программа туристического кешбэка работает в России с 2020 года. Оплачивая путешествие картой "Мир" на сайте программы, россияне могут вернуть часть стоимости проживания в отеле, тура или круиза по территории страны. Кешбэк начисляется на карту держателя автоматически.
Осенний этап продажи туров по РФ с кешбэком стартует 25 августа
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