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Туризм

12:33

Осенний этап продажи туров по РФ с кешбэком продлится с 25 августа по 10 сентября

туризм

Фото: depositphotos/yulenochekk

Осенний этап продажи туров по регионам России с кешбэком продлится с 25 августа по 10 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Старт продаж – 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до конца года. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации", – написала она в своем телеграм-канале.

Догузова пояснила, что условия программы туристического кешбэка останутся прежними – объем возврата уплаченных за тур средств будет составлять 20%, но не более 20 тысяч рублей. Однако для туров в регионы Дальнего Востока будут действовать особые условия.

"По поручению президента будет действовать повышенный кешбэк для Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе: в максимуме не 20 тысяч, а 40 тысяч рублей", – рассказала она, уточнив, что доля возврата при этом будет также составлять 20%.

По словам главы Ростуризма, другим нововведением осеннего этапа программы станет то, что в нем будут участвовать поездки продолжительностью от трех ночей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в осеннем этапе программы туристического кешбэка участвуют все регионы страны. По его словам, возможностью вернуть до 20% стоимости путевки воспользуются около 600 тысяч человек.

Сообщалось, что в правительстве РФ планируют разрешить Ростуризму устанавливать повышенный туристический кешбэк в некоторых регионах. Право Ростуризма смогут предусмотреть после согласования специальных условий с куратором национального проекта и национальной системой платежных карт.

Программа туристического кешбэка работает в России с 2020 года. Оплачивая путешествие картой "Мир" на сайте программы, россияне могут вернуть 20% от стоимости проживания в отеле, тура или круиза по территории страны. Кешбэк начисляется на карту держателя автоматически.

Осенний этап продаж туров с кешбэком в 20% начнется в России 25 августа

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