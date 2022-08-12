Осенний этап продажи туров по РФ с кешбэком стартует 25 августа

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Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что в программе участвуют все регионы страны. На круизы кешбэк будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации. По словам Мишустина, такой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек.

"Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости", – напомнил премьер.

Он добавил, что кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличивается до 20%, таким образом, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей. Раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" на 25% снизила стоимость перелета в города Дальнего Востока по "плоским" тарифам. Билеты по сниженной стоимости можно было приобрести в период до 30 июня, а перелет необходимо совершить до 31 октября 2022 года. Уточнялось, что пассажиры могут полететь в дальневосточные пункты на рейсах самого "Аэрофлота", а также на рейсах дочерней "России".

До этого в Госдуме предложили ввести летний кешбэк на проезд по платным дорогам. Депутаты выступили за кешбэк в размере 20% для тех автомобилистов, которые оплачивают проезд по платежным картам "Мир". Аналогичная мера могла бы быть реализована при пополнении баланса транспондера T-Pass.

9 июня Ростуризм расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. С 1 августа для туристов доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.